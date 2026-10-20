Un campeón de MotoGP avisa a Pedro Acosta sobre su llegada a Ducati: "Si Márquez no le ha llevado..."

Kevin Schwantz, campeón en el año 1993, habla del duelo que habrá en Ducati a partir del curso que viene: Pedro Acosta contra Marc Márquez.

Marc Márquez y Pedro Acosta se convertirán en el 'Dream Team' la temporada que viene al compartir garaje en Ducati. ¿Lucharán los dos por el mundial? El campeón Kevin Schwantz ha lanzado un aviso para el joven piloto murciano.

En palabras que publica 'Motosan', Schwantz dice que Pedro llegará para ganar... pero tendrá que tener muy en cuenta a su compañero.

"Ganar a toda costa... si Márquez no le ha enviado en una dirección demasiado equivocada", dice el campeón de la temporada 1993.

Un consejo a los jóvenes

A Schwantz le pidieron un consejo para los pilotos jóvenes. Y tiene muy claro qué responder: hay que olvidar los errores y siempre mirar más allá.

"Ese es mi consejo para los chavales: tuviste un mal fin de semana y te caíste, pues tienes que volver y hacerlo mejor en el siguiente. Aprendes de tus errores", dice el campeón de 500cc.

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