Un legendario entrenador apoya la decisión de Alcaraz de apostar por las exhibiciones

Rick Macci, quien fuera entrenador de Serena Williams, cree que Alcaraz solo podrá alcanzar otra vez su mejor nivel si juega partidos de exhibición.

Carlos Alcaraz levantó el título de Tokio después de muchos meses apartado de las pistas por su lesión en la muñeca. Pero todavía tiene que coger ritmo poco a poco para llegar en mejor forma a las ATP Finals y a la Copa Davis.

De ahí la importancia de los partidos de exhibición. El legendario entrenador Rick Macci, a través de sus redes sociales, ha entendido la decisión de Carlos de apostar por estas exhibiciones.

"Alcaraz necesita partidos y combates reales, por lo que jugar exhibiciones es la decisión más inteligente que se puede tomar", dice el que fuera entrenador de Serena Williams.

"Carlos puede trabajar en su juego y mejorar; se adaptará bien a los eventos ATP, pero las exhibiciones se controlan más rápidamente y la gestión del tiempo es un aspecto más lógico para él. Cuando Carlos habló del calendario habitual, la conversación cambió por completo, con muchas más variables y aspectos logísticos", dice.

"Él está pensando a largo plazo para que su carrera dure mucho tiempo", detalla Macci.

El murciano volverá a la competición en Viena a partir de la semana que viene. Un torneo para preparar las dos grandes citas que se vienen en su calendario.

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