El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol con Luis Rubiales, Andreu Camps, aseguró que fue Arabia Saudí la que contrató a la empresa Kosmos, propiedad del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué y que, como el contrato lo firmó con una empresa pública del país, no afectaba a la RFEF ni había incompatibilidades con el hecho de que el jugador la disputara con el Barça. Así lo ha podido saber laSexta, que ha tenido acceso en exclusiva al vídeo de su declaración en el caso de la celebración de la Supercopa de España en el país asiático.

En esa misma comparecencia, que se produjo el pasado 23 de febrero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, Camps también afirmó que eligieron Arabia Saudí porque era el país que más pagaba y el que más cerca estaba de España entre las ofertas que se habían recibido (China, India y Qatar, que la descartaron porque rompió la cláusula de confidencialidad): "Se celebra con Arabia Saudí porque era la que reunía los requisitos esenciales que se habían fijado para la organización de este evento fuera de España".

"Los requisitos eran: que no estuviera más lejos de una determinada distancia en avión y la oferta que económicamente mayor cantidad de dinero aportara", explicó Camps, quien reconoció que "había varias sedes de fuera de España interesadas". "Yo recibí mails de la China o de la India. Era una acción de recepción de información", detalló el ex secretario general de la RFEF, quien añadió que "la empresa pública de Arabia Saudí (Sela) que contrató el evento contó con la ayuda de una empresa externa, que era Kosmos".

El organizador de la competición en la que participa Piqué no es la Federación, es LaLiga, que es quien tiene una sociedad con Kosmos"

Al ser preguntado por la jueza sobre si era necesaria la participación de Kosmos, Camps argumentó que "fue una decisión de esa empresa pública, no una cuestión" de la Federación: "Son ellos los que contrataron a Kosmos y los que debían saber si era necesario o no". En esta línea, el fiscal también le cuestionó sobre si en algún momento se mencionó que en el contrato iba a participar un jugador que jugaba en la propia competición, en relación a Piqué: "No se informó de la participación de Kosmos. Compliance dijo que no había que elaborar ningún contrato porque a Kosmos le contrataba Sela".

"Nosotros no éramos parte del contrato con Kosmos y no teníamos que informar. El organizador de la competición en la que participa Piqué no es la Federación, es LaLiga, que es quien tiene una sociedad con la empresa Kosmos". No obstante, afirmó no saber por qué en el contrato -en cuya redacción participó González Cueto, asesor jurídico de la RFEF con Rubiales- no se hizo figurar la empresa Kosmos. Asimismo, el dirigente, que aseveró no haber participado en las negociaciones con Arabia Saudí, reconoció el interés de otros países, como China, India y Qatar, para el traslado y la celebración de la Supercopa.

"A India y China se les mandaron borradores de acuerdo, a través de intermediarios, que no se llegaron a firmar, con Qatar sí se firmó. Eran organizadores de eventos, no eran las federaciones directamente", expuso Camps, precisando que cuando se estaba negociando con Qatar "ya se había firmado el acuerdo de intenciones" con Arabia Saudí: "Era compatible legalmente". No obstante, consideró que Qatar incumplió el acuerdo porque se rompió la confidencialidad (pasaron información a LaLiga).

"Yo fui a Qatar diciendo que había un acuerdo con Arabia Saudí y les dije que se había roto una condición esencial y podíamos negociar con las otras partes que estaban encima de la mesa", manifestó el ex secretario general de la RFEF en su comparecencia. En este sentido, subrayó que "no había ninguna normativa que obligara a que hubiera un informe del Comité de Ética. Había muchos comités que querían informar sobre ese contrato, como los de Responsabilidad Social Corporativa o el de Compliance". Pero, según matizó, "eran obligatorios los de los departamentos jurídico y financiero".