La anécdota de Luis de la Fuente con Messi en juveniles: "En 15 minutos nos metió cuatro goles"

¿Hará España un marcaje individual a Leo Messi tal y como pensó el seleccionador de Inglaterra? Luis de la Fuente responde.

Leo Messi es la gran amenaza de una Argentina que se ha acostumbrado a remontar en este Mundial. Y Luis de la Fuente, en la rueda de prensa previa a la final, ha recordado la primera vez que jugó contra él cuando dirigía al Sevilla y competían en categoría juveniles.

Entonces sí le colocaron un marcaje individual... que ahora parece descartar de cara a la final del Mundial.

"Os contaré una cosa graciosa. Estaba entrenando al Sevilla en División de Honor juvenil; y jugábamos contra el Barça. Estaba Messi. Me hablaron de él. Al principio, le hicimos un marcaje individual. En el minuto 70, cambié al chaval que lo marcaba y en 15 minutos nos metieron cuatro goles", contó el seleccionador en sala de prensa.

También lanzó muchos elogios a la estrella argentina: "Messi es alguien irrepetible. Un ejemplo para los más jóvenes, con este Mundial que está haciendo tan espectacular. De la mejor manera que podemos ayudarle, es haciendo que sea él mismo".

Por último, manifestó que para ghanar este final España debía mantenerse fiel a su filosofía: "Tenemos que ser nosotros. Ellos han sabido remontar y conducir. En nuestro histórico. Cuando hablo de ciertas similitudes, tenemos coincidencias. Tanto Scaloni como yo, tanto al suyo como al mío".

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