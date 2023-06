El 'caso Robinho' no se encuentra ni mucho menos estancado a pesar de la lentitud con la que se está desarrollando e investigando. El futbolista permanece refugiado en Brasil, su país natal, donde no existe ningún tipo de posibilidad de extradición.

Tras haber sido acusado de violación, desde Italia pidieron nueve años de cárcel para el jugador después de haber sido acusado de violación en el año 2013. Sin embargo, la cosa no queda ahí.

Gran parte de las conversaciones que Robinho mantuvo con sus amigos un año después de la violación han sido publicadas por el medio brasileño 'UOL'. Unas conversaciones que ha estado utilizando la Fiscalía de Italia para investigar el caso.

En dichos audios los propios amigos del futbolista reconocen que mantuvieron relaciones sexuales con la mujer, e incluso comentan y estudian posibles estrategias para defenderse ante las futuras acusaciones.

Robinho demuestra que lo que más le preocupaba era la prensa y el cómo actuar ante ella: "Aunque me llamen para algo, no hay problema. Voy allí y digo: primero, la historia fue hace un año. Segundo, ni toqué a esa chica [...] Si no sale en la prensa está genial".

Sin embargo, pese a no reconocer en ningún momento lo sucedido, los audios demuestran que sí existió una relación en grupo y que, además, la mujer estaba inconsciente en consecuencia del alcohol.

"Yo me acosté con ella y me fui, los otros se quedaron allí. La cámara no iba a grabarme acostándome con la chica, ni a la chica chupándome porque si no iba a joder a todos porque ella me chupó, te chupó...", dijo el brasileño.

Amenazas incluidas

Las grabaciones no se quedan ahí. Más allá de confirmar que las relaciones existieron, las conversaciones entre Robinho y sus amigos también incitan a la violencia y a amenazar a la víctima. Siendo esta una de las partes más fuertes de las grabaciones.

"¿Ella es idiota? ¡Le vamos a pegar!Tú le vas a dar un puñetazo y le vas a decir: 'Joder, ¿Qué te he hecho? ¿Te he hecho algo?'", se escucha.

Además, en los audios también habla otro de los acusados, Alex: "Si ella no tuvo un hijo, es su palabra contra la nuestra. No hay manera de que pueda acusarnos. Ahora, si ella tuvo un hijo, es un gran problema".

El exjugador del Real Madrid fue condenado, en 2017, a nueve años de prisión por un delito de violación en una discoteca de Milán en 2013. Sin embargo, actualmente Robinho se encuentra en libertad en Brasil por no poder ser extraditado. Aún así, la justicia se encuentra investigando el caso.