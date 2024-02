Sin Karim Benzema y con Jude Bellingham como única incorporación titular en la parcela ofensiva, el Real Madrid fichó a Joselu Mato para noches como la de este jueves en Getafe.

En un partido áspero, de esos en los que en ocasiones el hastío de un equipo contagia al otro, el exdelantero del Espanyol ha emergido para darle la victoria al conjunto blanco.

Un gol en cada parte, el primero a pase de Lucas Vázquez y el segundo con Vinicius como asistente, dejan un denominador común: son tantos de delantero nato.

De un remate de cabeza a un control orientado para cruzar el esférico, Joselu pone líder en solitario al Real Madrid con dos puntos de ventaja sobre el Girona y con diez sobre Atlético de Madrid y FC Barcelona.

Sin embargo, si Joselu ha sido la cara positiva del conjunto de Carlo Ancelotti, Antonio Rüdiger ha sido la negativa.

En un lance del juego aparentemente no fortuito, el central alemán sufrió un golpe en la parte superior de la rodilla que obligó al técnico italiano a sustituirle en el descanso.

El domingo, el Atleti visita el Bernabéu en la tercera entrega del derbi madrileño en este arranque de año... y Rüdiger es seria duda.

De no estar disponible el ex del Chelsea, que se suma a las lesiones de Militao y Alaba, todo apunta a que 'Carletto' formará con Nacho y Tchouaméni en el centro de la zaga. Desde luego, los recuerdos de Copa en el Metropolitano no son los más halagüeños.