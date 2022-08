El fichaje de Casemiro por el Manchester United sorprendió a todos por su rapidez. Los 'red devils' pasaron de recibir la negativa de Frenkie de Jong y Adrien Rabiot a conseguir el traspaso del brasileño con 'facilidad'. Y este movimiento ha generado ilusión en la afición, al igual que confusión. En esta última vertiente se encuentra la leyenda mancuniana Wayne Rooney.

En su columna semanal de 'The Times', el delantero expresó que no entendía el fichaje. "Indudablemente mejorará al equipo. Aportará carácter y trabajo. Es un buen jugador, pero... ¿es lo que realmente necesita el United? No lo creo", afirmaba el inglés. Además, añadía que hubiera preferido la llegada de De Jong, petición expresa de Ten Hag, y que la llegada de Casemiro es consecuencia del 'no' del neerlandés: "Es un fichaje reactivo en respuesta al no de De Jong".

Enfadado con la actitud de los jugadores

Rooney se dedicó posteriormente en su artículo a criticar a la plantilla del United. De la quema salvó a Ten Hag, del que comenta que necesita tiempo para implantar su idea de juego, y también a Maguire, Fred y McTominay, que suelen encabezar las quejas de los aficionados: "Maguire y Fred siempre lo intentan. McTominay no será Scholes ni Carrick, pero siempre demuestra carácter".

El actual entrenador del DC United pidió la salida de Cristiano Ronaldo y Rashford. La del portugués porque quiere irse y la del inglés porque "ya no demuestra la ilusión y pasión de antes". De Gea fue el último en recibir la crítica de Rooney: "Es muy bueno con los pies, pero no te va a dominar un partido como Ederson o Alisson", concluyó.