Roberto Carlos le confiesa a Pedrerol cómo ayudó a que Zidane y Beckham ficharan por el Real Madrid

Durante el nuevo capítulo de 'El Cafelito', el podacast de Josep Pedrerol, el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' ha recibido a Roberto Carlos.

El exjugador del Real Madrid, emblema del conjunto blanco, ha dejado grandes titulares como su faceta de 'agente'.

"¿Ayudaste a fichar a Zidane?, ¿Le dices que si quiere ganar títulos que vaya al Madrid?", le pregunta Pedrerol.

"Eso fue un comentario durante un partido", responde el brasileño ante el asombro de Josep.

Roberto Carlos desvela que le dijo a Zidane "qué bueno eres, quiero jugar contigo", pero el francés le replicó "no me apetece ir ahí" porque estaban en pleno partido.

"Pero tenía en la cabeza que algún día sería realidad. Le dije: 'Tú vienes conmigo que vas a aprender lo que es la historia del Real Madrid'. El sueño de cualquier jugador grande es jugar en el Real Madrid", añade el exjugador sobre el pensamiento del galo.

Y una vez que Zidane ya vestía de blanco, ambos se marcaron otro objetivo: "A Beckham le dijimos que se viniera, que iba a ser feliz".

"Le dije: 'see you soon' (te veo pronto), y se rio", añade Roberto Carlos. Aquí puedes ver el podcast completo de 'El Cafelito'.