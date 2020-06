Los directos vía 'streaming' se están convirtiendo en la gran moda en estos tiempos de cuarentena. Ibai Llanos es uno de los más conocidos en este campo, y no son pocos los futbolistas que han compartido directo con él. Uno de ellos fue Sergio Agüero... y en su retransmisión se coló un invitado muy especial.

Se trata de Lionel Messi, quien mandó un mensaje de voz al Kun cuando, 'casualmente', ambos estaban hablando de él.

Todo por un polémico saludo, o no saludo, de Llanos a Messi en una gala. En la misma, Ibai pasó prácticamente sin dar la mano al argentino en una acción que se convirtió en viral.

"Supuestamente lo que dice la gente es que yo no loe saludo. Le hago algo raro con la mano... luego me voy sin mirar. Esto sí que no lo entiendo. Aquí la liada chico. ¡Estaba nervioso! ¡No, no! ¡No digas que no me gustaba como juega Messi!", dijo Ibai al Kun.

Él le respondió: "Para mí quisiste saludar al otro y Messi pensaba que le querías saludar a él. Se pensó que ibas borracho".

Tan viral como la respuesta de Messi en el directo entre el Kun e Ibai. "Tengo noticias. Exclusiva, me contestó Ay, ay, ay el mensaje de voz...", empezó el delantero del Manchester City.

Hoy estaba en directo hablando con el Kun sobre el saludo que le hice a Messi Y mientras hablábamos Messi le manda una nota de voz al whatsapp del Kun para mandarme un mensaje Qué tal vuestro día pic.twitter.com/mbUmhplBXb — Ibai (@IbaiLlanos) June 6, 2020

"Te estoy mirando Kun, que estás hablando con Ibai. Decirle que está todo bien, que no pasa nada. Me dejó 'remal' delante de todos, pagando delante de todos... pero no pasa nada", afirmó Messi.

Ibai respiró tranquilo, aunque lo cierto es que los últimos segundos del mensaje no son precisamente halagüeños...