A pesar de que firmó por el Manchester City hace poco menos de un año, siempre se ha elucubrado con que Erling Haaland tenía una cláusula de salida del cuadro celeste para 2024 de 180 millones de euros.

Sobre este asunto le ha preguntado 'Mundo Deportivo' a Rafaela Pimienta, 'heredera' del imperio de Mino Raiola y actual representante del noruego.

"Yo no sé nada de eso que dice. Se ha hablado mucho, que si Guardiola, que si la abuela, la mamá...", explica la brasileña, tratando de eludir el tema.

De hecho, Pimienta compara el caso al "misterio" de la "isla del tesoro": No tengo nada que aclarar. El misterio de esta historia es muy simpático porque no se sabe dónde está, como la isla del tesoro. Es más lindo y como abogada no puedo desvelar contratos".

Eso sí en el supuesto de tener que cambiar Mánchester por otra ciudad, cree que no será un problema: "Es capaz de adaptarse rápido a un nuevo club, a una sociedad, al entrenador... es como si siempre hubiera estado allí. Eso le da mucha tranquilidad y le permite avanzar".

Por último, Rafaela Pimienta ha explicado la relación que mantiene con la cúpula blanca: "Extrañamente, con Florentino solo he hablado una vez en mi vida. No puedo explicar la razón, pero yo sobre todo tengo una buena relación de mucho respeto y admiración con José Ángel Sánchez y Juni Calafat. Son personas serias, humildes y creo que hacen un gran trabajo para el Madrid".