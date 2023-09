Ya se conocen los candidatos y candidatas de la FIFA a los premios 'The Best'. Y sorprende la desaparición del Real Madrid en el apartado masculino. No están nominados ni Vinicius Jr ni Jude Bellingham.

Destacan los nombres de Leo Messi, campeón del mundo con Argentina, o de Erling Haaland y Kevin De Bruyne, campeones de la Champions League con el Manchester City.

Todos los nominados

Julián Álvarez

Marcelo Brozovic

Kevin De Bruyne

Ilkay Gündogan

Erling Haaland

Rodrigo Hernández

Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappé

Leo Messi

Victor Osimhen

Declan Rice

Bernardo Silva

España brilla en el fútbol femenino

Con respecto al fútbol femenino, Aitana Bonmatí vuelve a colocarse como la gran favorita. También al premio del Balón de Oro. Completan la lista española Jenni Hermoso, Mapi León y Salma Paralluelo