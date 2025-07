Reacciones a la muerte de Diogo Jota: Cristiano Ronaldo, Liverpool, Atlético de Madrid...

El mundo del fútbol está en shock con la muerte de Diogo Jota en la medianoche del jueves 3 de julio. El delantero portugués ha perdido la vida junto a su hermano André Silva en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora.

La selección portuguesa de fútbol, el Liverpool, el Wolverhampton, el Oporto, el Atlético de Madrid, el Sporting de Lisboa y el Paços de Ferreira, clubes donde ha jugado, han reaccionado al trágico suceso en sus redes sociales.

"El Liverpool no hará más comentarios en este momento y pide privacidad para la familia de Diogo y André, sus amigos, compañeros y todo el staff del club en esta inimaginable pérdida", ha expresado el equipo inglés donde militaba desde el 2020.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.