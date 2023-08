El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha asegurado en la Asamblea Extraordinaria que no va a dimitir y abandonar su cargo al frente del máximo estamento del fútbol español. Sus formas de decirle han provocado una oleada de reacciones de personajes públicos.

Una de las primeras reacciones ha sido la de Iker Casillas, en dos palabras: "Vergüenza ajena". David De Gea también ha sido rotundo: "Me sangran los oídos".

Me sangran los oídos 🎪🎭 — David de Gea (@D_DeGea) August 25, 2023

A su vez, Alexia Putellas, compañera de Jenni, ha sido tajante: "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera".

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

AFE ha pedido "medidas inmediatas" al Gobierno por las declaraciones de Luis Rubiales. Mediante un extenso comunicado con el título de "Luis Rubiales no debe seguir siendo presidente de la RFEF ni un minuto más", han pedido que Luis Rubiales sea cesado cuanto antes.

El primer club en personarse tras la Asamblea ha sido el Espanyol. El club catalán Muestra "su condena y rechazo" por su "manera de proceder" y sus "explicaciones y declaraciones".

🚨El ESPANYOL, primer CLUB en pronunciarse tras la ASAMBLEA: ❌Muestra "su condena y rechazo" por su "manera de proceder" y sus "explicaciones y declaraciones". 🙏También su "completo apoyo a Jenni Hermoso". pic.twitter.com/iQSGJAyP9v — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2023

En cambio, el exseleccionador nacional, Luis Enrique Martínez ha destacado que "él ha reconocido sus errores y no tiene que salir a dar explicación".

🤔🎙️ Luis Enrique, sobre Rubiales: 🇪🇦"Si tengo que hablar desde mi experiencia, su labor en la RFEF ha sido sobresaliente". 🧐 "Sobre los hechos recientes, él ha reconocido sus errores y no creo que tenga que dar opinión al respecto". pic.twitter.com/mOzhnqdSAx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2023

En sus declaraciones, Rubiales se refirió al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y este ha respondido: "Mucha gente, hasta ahora, no comprendía lo que los integrantes de los estamentos del fútbol tenemos que vivir en el trato con él como presidente de la RFEF".

"El insulto, la chulería, el chantaje, la amenaza, el espionaje y la persecución, utilizando fraudulentamente los organismos federativos, las padecemos y hemos denunciado muchos...", expresó.

Debo reconocer que ha sido muy difícil explicar qué está pasando con Luis Rubiales durante estos años. Tengo la sensación de que mucha gente, hasta ahora, no comprendía lo que los integrantes de los estamentos del fútbol tenemos que vivir en el trato con él como presidente de la… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 25, 2023

Hector Bellerín también se ha posicionado en su 'Instagram' para condenar los hechos.

Hector Bellerin sur Instagram : "C'est une honte totale ce qu'il se passe : de représenter notre pays avec cette vulgarité, de manipuler les déclarations de la victime et en plus de tout ça, avoir le courage de la culpabiliser en se victimisant pour avoir commis un abus." pic.twitter.com/l7QvSlyqNO — Anna Carreau (@annacarreau) August 25, 2023

Borja Iglesias, jugador que ha vestido la camiseta de la selección también se ha pronunciado en redes: "Estoy flipando. Por un fútbol más justo, humano y decente. Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Estoy triste y decepcionado".

Y ha soltado un 'bombazo' con un último 'tweet': "Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera".