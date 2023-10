No ha tenido el arranque ideal el Celta de Vigo de Rafa Benítez. Está en descenso tras diez jornadas con seis puntos y sólo una victoria. Y su entrenador se queda con una estadística importante: su equipo dispara más a puerta que el Manchester City, segundo clasificado de la Premier League.

Lo ha comentado el técnico en la previa del encuentro contra el Girona, que se disputa este viernes a partir de las 21 horas. Girona, por cierto, que es colíder con el Real Madrid (25 puntos).

"En una comparación Premier-Liga somos el sexto equipo que más tira a puerta, por delante del Manchester City y del Brighton. Eso no es normal. Estamos tirando mucho y metiendo pocos goles", ha expresado Benítez en la rueda de prensa de este jueves.

"Tenemos que mejorar la precisión, pero no perdemos sólo por no meter goles. Perdemos porque estamos encajando con errores individuales, colectivos y míos. El otro día estás en un partido que estas bien y tienes un penalti y expulsión que te pones 0-1. Eso no lo podemos controlar...", explica.

Sobre Iago Aspas, le pide "ayudar y sumar": "Hablé con él al terminar el partido y durante la semana. Es el jugador que tiene que ser una referencia para nosotros en todo lo bueno. Entonces, tiene que ayudar y sumar".

"Lógicamente, cuando vas perdiendo y crees que puedes echar una mano, pues estás molesto y ya está. Habitualmente e históricamente ha metido goles, por lo tanto, mi última conversación con él fue ‘sigue trabajando, sigue insistiendo. Antes de ayer hicimos tiros a puerta y yo le veo que tiene gol. A partir de ahí, no hay ningún otro problema", dice Benítez sobre la estrella de su Celta.