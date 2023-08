La polémica continúa sobrevolando a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras su actitud durante la celebración del Mundial femenino logrado por la selección española y no han sido pocos los equipos que ya se han manifestado.

El último en unirse a la ola de críticas y denuncias ha sido Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, que ha dejado claro que las acciones de Rubiales han sido una falta de respeto gravísima y por lo que debería dimitir.

Además, desde la Real confirman que el club no acudirá a la asamblea convocada para el viernes dado que no le ven sentido: "No vamos a acudir a la asamblea, no se si tiene demasiado sentido porque, estando convocada con carácter de urgencia, viendo el orden del día no hay ningún punto que sea de urgencia".

"Sinceramente, sólo hay un punto del orden del día a tratar y creo que no se debería haber convocado esta asamblea. Por ello, la Real no va a acudir a la asamblea con este orden del día", ha confirmado el presidente a través de 'Radio Euskadi'.

Asimismo, califica los actos de Rubiales como gravísimos: "Los hechos fueron gravísimos. La imagen del fútbol español en toda la celebración, bueno del máximo representante de la federación española, fue gravísima".

"El beso, por supuestísimo, pero casi todos los hechos. ¿Si debe dimitir? Está claro, no sé como puede actuar la asamblea, yo creo que la dimisión del presidente se debería tratar. Es una pena que estemos así", agrega.

"Todos, cuando celebramos un título, estamos en tono de celebración, pero una cosa es celebrar y otra lo que ocurrió, con su actitud en el palco, el beso, las declaraciones posteriores, las cercanas y las más meditadas... La suma en conjunto de todo hace que esta situación sea penosa", concluye.