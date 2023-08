Carlo Ancelotti destaca por ser un gran entrenador y también por tener una postura tajante en todas sus opiniones. Con respecto al tema deLuis Rubiales, el italiano ha expresado su opinión ante la pregunta de José Luis Sánchez en rueda de prensa.

"Es un tema muy delicado", dijo en primer lugar. "Como la mayoría de la gente, pienso que ha sido un comportamiento que no me ha gustado. No es un comportamiento de un presidente de Federación", declaró el entrenador del Real Madrid.

Además de ello puntualizó en el hecho de que Luis Rubiales tiene un alto cargo y debe dar ejemplo: "Yo tengo claro cómo tengo que comportarme y cuál es mi responsabilidad social como entrenador del Real Madrid, y no me permito juzgar lo que hace otro".