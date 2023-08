El Gobierno está siguiendo muy de cerca todo lo ocurrido desde que Luis Rubiales protagonizó la celebración del Mundial femenino de España dándole un beso no consentido a Jenni Hermoso.

Ahora, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha asegurado desde París que espera que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tome medidas contras su presidente Luis Rubiales.

Además, anunció que la RFEF no toma ninguna medida al respecto, "el Gobierno va a actuar" en unas palabras a los medios durante las celebraciones por el fin de la II Guerra Mundial que se están celebrando en la capital francesa.

Bolaños dijo que, más allá de la polémica, el Gobierno es consciente "del cambio de la sociedad española" a la que le parece "intolerable que se bese a una mujer sin su consentimiento".

"Las cosas no pueden quedar así. En el Gobierno esperamos acontecimientos y, si no se producen, el Gobierno va a actuar", concluyó afirmando el ministro en funciones.

Teresa Ribera, contundente en contra de Rubiales

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, ha sido muy contundente sobre Luis Rubiales durante su visita a Tenerife: "La primera pregunta que es si este comportamiento de Rubiales es compatible con el cargo que ostenta, creo que lo ha dejado claro la sociedad y las cámaras. No es algo que esté siendo discutido por nadie".

"La primera pregunta a este señor es si él considera que puede seguir ejerciendo sus responsabilidad con dignidad a la vista de lo ocurrido y aparecen cada vez más imágenes vergonzosas de la relación que tiene con las jugadores respecto a la que tiene con los jugadores. Es vergonzoso, sospechoso y humillante. Cuestión distinta es cómo actuar de algo que no depende del Gobierno. Hay que ser cautos. Me parece obvio que el Gobierno piensa que esto es claramente inadecuado, por no decir palabras mayores", concluyó.