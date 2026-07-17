Las predicciones de Pep Guardiola para el Mundial de 2026 que sí se han cumplido: "Puede haber sorpresas"

El ya exentrenador del Manchester City ofrece sus predicciones para la Copa del Mundo, pero lo hace con cautela porque, dice, no es ningún experto en la materia. Pero sus apuntes, previos al inicio del Mundial, se han acercado bastante a la realidad.

Pep Guardiola se moja para el Mundial de 2026, pero no mucho. Porque el último entrenador del Manchester City, recién salido del club que ha dirigido durante la última década, está siguiendo de cerca la Copa del Mundo, aunque reconoce que lo está haciendo desde la barrera, a un lado, sin implicarse demasiado, porque no es ningún gurú. Eso sí, algunas de sus predicciones se han convertido en realidad.

En una entrevista realizada a inicios del campeonato por la plataforma que patrocina al Manchester y publicada la misma semana que se juega la final, el entrenador catalán, uno de los mejores técnicos del mundo, se adelantaba a señalar el buen trabajo que estaba realizando Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Argentina, aunque aseguraba también que en este tipo de torneos cortos siempre "puede haber sorpresas". Aunque los 'gordos' no suelen fallar en las últimas fases.

"Creo que ya en octavos, en cuartos... los grandes estarán ahí. Puede haber sorpresas, pero los gordos estarán", aseguraba. ¿Y cuáles son los más gordos de los gordos para Pep? Tampoco se aventura mucho, porque reconoce ser "muy malo" haciendo apuestas —de lo contrario, asegura, ganaría "mucho dinero" apostando—, aunque explica que en este tipo de torneos cortos, más que la técnica importa la atmósfera que rodea a los equipos. "Cuando el 'rollito' de un equipo es fuerte", indicaba, aunque también cuando no hay lesiones y llegan físicamente bien al final de sus temporadas —porque, recordemos, el Mundial comenzó poco después de finalizar sus respectivas temporadas en los países donde compiten—.

Y es en este momento en el que Guardiola ya da nombres: Argentina, España, Francia. Marruecos también. Y ojalá Inglaterra. Desde el inicio, el catalán apunta a los argentinos, siempre mencionando a Leo Messi como uno de sus puntos fuertes, que podría convertir a los sudamericanos en campeones del mundo si el '10' llega fuerte. Y España, aunque "no tan bueno en resultados", si resuelve bien, adelantaba, tendrán una buena experiencia porque sus jugadores son "muy, muy buenos". Por ahora, Pep Guardiola no falló.

Francia, otro de los grandes para el catalán, se quedó fuera en semifinal, precisamente ante España, una derrota significativa para los galos teniendo en cuenta que tuvo lugar el día de su fiesta nacional. También significativa para Lamine Yamal, su primera victoria con 19 años recién cumplidos en la víspera. "Y ojalá Inglaterra", añadía, porque Pep Guardiola tiene mucho que agradecer a ese país, donde tiene "muchos amigos". Los ingleses también cayeron en semis, estos ante Argentina. "Marruecos para mí es un equipo 'top'" también, añadía. La selección marroquí llegó a cuartos de final, donde quedó eliminada gracias a un 2-0 ante Francia.

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