A Guardiola le queda poco por demostrar en el mundo del fútbol. Ha ganado todo lo imaginable. Desde ligas hasta copas, pasando por alguna que otra Champions League, siendo la más reciente la lograda en 2023 con el Manchester City.

Sin embargo, si hay algo que se le resiste al técnico catalán, son las selecciones. Con todo hecho en clubes, el salto nacional podría darse a partir de 2025, año en el que finaliza su contrato con los 'cityzens', algo que el de Sampedor no ve con malos ojos: "No sé quién me quiere (risas). Para trabajar en una selección, te quieren, como los clubes".

"Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la UEFA Champions League. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de 5, 10 ó 15 años, pero me gustaría disputar un Mundial como entrenador", confirmó el extécnico del Barcelona en una entrevista con ESPN.

Lo cierto es que Pep ya ha sonado en varias ocasiones para dirigir a una selección nacional. El último país en mostrar interés por el entrenador ha sido Brasil, que tras el definitivo 'no' de Ancelotti ofreció el puesto a Guardiola con un contrato de 12 millones de euros. A pesar de ello, el catalán aún tiene contrato con el club inglés hasta el final de la temporada que viene.

Por otro lado, Guardiola no dudó en hablar sobre las críticas y presiones que reciben a día de hoy los entrenadores de élite: "Cuando llegas y estás allí, todos quieren sacarte de la cima. Si me ves después del Barcelona, te quieren quitar el crédito de por qué lo hiciste".

"Una vez es dinero, otra vez es Lionel Messi y sus compañeros, otra vez es que el Bayern siempre gana. Si lo hago mal, me voy a casa. Con mis jugadores, mi equipo y mi club quiero demostrarlo. Cuando llegué al Barcelona el 86% no me quería. Decía: 'Perfecto'. Es mejor llegar así que 'ah, todo perfecto'. Convencer a uno, al otro", comentaba Pep sobre sus inicios en los banquillos.

Sobre el estado actual de su delantero estrella, Guardiola compara a Haaland con figuras como Pelé, Neymar o Ronaldo: "No es exclusivo de Haaland o Guardiola. Es así. Están esperando que no marque 56 goles. Están esperando que falle. Es así. La verdad es: 'Voy a marcar goles. ¿Lo quieres? Lo voy a demostrar'. Siempre ha sido así".

"Con Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Neymar. Con todos. Siempre así y siempre será. Si quieres luchar contra esto estás perdido. El punto es decir: 'Cuando el árbitro hace sonar el silbato, yo juego, tú no. Ahora te voy a demostrar que tú estás equivocado, yo tengo razón'", concluyó el técnico español.