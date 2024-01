Desde el 1 de enero Kylian Mbappé es libre para firmar por cualquier club. Su contrato con el Paris Saint-Germain finaliza el próximo 30 de junio. Y Josep Pedrerol dio más información anoche sobre el caso en 'El Chiringuito'.

Contó el presentador que la operación no se cerrará mañana y que puede ir para largo: "El Madrid se plantea la llegada de un Mbappé distinto. ¿Eso dificulta la llegada de Mbappé? Seguramente sí. El Madrid no va a entrar en ninguna subasta. Esto no será de hoy para mañana. Si es en febrero o marzo también se puede hacer".

"La sensación del Real Madrid es que había un tercer equipo en el caso Mbappé. Porque el Madrid no pactó que saliese a hablar con nadie. Y además el Madrid considera que esto se mantiene con cierta discreción", cuenta Pedrerol.

El Real Madrid, aquellas palabras después de la Supercopa de Francia, "no las entendieron": "Esa aparición para decir que hablaría, el Madrid no lo entendió. Le dio la sensación al Madrid que había un tercer equipo".

Información de 'The Times' y 'Footmercato'

En las últimas horas han aparecido dos informaciones contrarias en la prensa internacional. Primero 'The Times' aseguró que Kylian prefería marcharse a la Premier League. Después 'Footmercato' ha asegurado que ya existe un acuerdo entre el Madrid y el futbolista para la temporada que viene.