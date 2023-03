El Barcelona se llevó la victoria ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 0-1 defendiendo mucho sobre todo en la segunda mitad. Algo que criticó Xavi Hernández cuando todavía era futbolista.

Josep Pedrerol lo recuerda en su editorial de 'Jugones': "Frases de Xavi cuando estaba en Qatar, cuando jugaba en Qatar. 'No se puede jugar como el Atlético de Madrid. El culé no lo entendería, no es el estilo Barça. Había mucha crítica porque el estilo es innegociable'".

"Esto decía Xavi cuando estaba en Qatar. Simeone se la ha devuelto a Xavi. Una cosa son las palabras y otras los hechos", sentencia Pedrerol.