La camiseta del Atlético de Madrid para la próxima temporada ha levantado mucha polémica. Tanta que Josep Pedrerol le ha cedido a Petón su editorial de 'Jugones' de este viernes.

"No es la camiseta del Atleti, es un espanto. No nos pueden tocar esa camiseta. No pueden apartarla de algo que es su definición", defiende Petón.

"Sus rayas van de arriba a abajo y de abajo a arriba. Sus rayas como los sueños suben y bajan. Hay que corregir este error", explica.

Y lanza un mensaje directo al Atleti: "Antes que ver esas rayas torcidas prefiero ver cada domingo en el Metropolitano la primera camiseta azul y blanca que tuvo el Atlético de Madrid".