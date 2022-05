La Champions se le resiste a Pep Guardiola desde que dejase el Barça. El segundo gol de Rodrygo, en el 91', impidió una nueva final para el entrenador catalán. Tras la derrota, se encuentra en el foco de unas críticas que no cesan, como las del exjugador del Manchester United, Patrice Evra.

"El City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no tienen a nadie en el campo que les ayude", mencionó el exfutbolista francés, muy crítico con la figura del actual entrenador del Manchester City.

Además, Evra también se pronunció acerca del modo en el que Guardiola confecciona sus equipos. "Elige a sus equipos así, no puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos", continuó el exjugador francés, que ha perdido cuatro finales de Champions y una de Eurocopa en sus 19 años de carrera futbolística.

"Cuando las cosas van mal, él siempre decide", comentó Evra, que afirmó que el Manchester City "se ha equivocado y están traumatizados", tal y como señaló antes de hacer un símil con el PSG. "Son clubes que se basan en el dinero. Solo tienen dinero y los jugadores van a jugar allí solo por eso", indicó, a diferencia del Real Madrid, que sí "tiene una historia detrás".

Con respecto al ámbito financiero, que persigue al City y al técnico catalán desde su llegada al club 'cityzen', Guardiola ha hablado en rueda de prensa. "Tal vez me equivoque, pero tengo la sensación de que la gente de Abu Dabi compró este club e invirtió en estas increíbles instalaciones y jugadores para tener lo que hemos vivido en los últimos años, no solo para ganar la Champions", afirmó el exentrenador del FC Barcelona.

Patrice Evra se ubica en el foco mediático de exfutbolistas cada vez que se pronuncia sobre el que ha sido su trabajo durante casi 20 años. Hace unas semanas criticó la homofobia existente en el fútbol, unas palabras que han sido aplaudidas en redes sociales.