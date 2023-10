La imagen del fútbol español ha vuelto a quedar emponzoñada después de que Pablo Maffeo, jugador del Real Mallorca, publicara en sus redes sociales una serie de capturas de pantalla con mensajes que insultaban al futbolista Sant Joan Despí.

El ex del Girona tuvo que soportar lamentables insultos: "A ver si pillas cáncer para que pueda reírme de ti... Estás lesionado y te j****, has probado de tu propia medicina. En vez de tres semanas deberían ser seis meses para que me hubiese reído a carcajadas".

Además, los mensajes no solo fueron dirigidos al lateral bermellón, también a Antonio Raíllo, compañero suyo de equipo, y a Fali e Iván Alejo, futbolistas del Cádiz.

"Tú, Raíllo, Alejo y Fali sois futbolistas asesinos y criminales que tendríais que estar en la cárcel", aseguraban las capturas publicadas por Maffeo.

Con este tipo de sucesos, nada novedosos por desgracia, el deporte español vuelve a mostrar una de sus peores caras y enseña a lo que habitualmente están expuestos los deportistas.