El sábado 21 de octubre de 2023 quedará marcado como una fecha triste para el fútbol mundial, pero en concreto para el inglés.

Sir Bobby Charlton, leyenda del Manchester United y de la selección británica, falleció con 86 años.

El mundo del deporte rey se ha rendido a la figura del exfutbolista a lo largo del fin de semana, pero hubo un lugar en el que no se respetó la memoria del mito.

En el Etihad Stadium, durante el partido de la Premier League entre Manchester City y Brighton se escucharon lamentables cánticos contra él.

"¡Charlton en una caja!", gritaron un "pequeño número de personas", tal y como ha explicado el conjunto 'cityzen' en un comunicado en el que han pedido perdón a la familia de Charlton.

El club afirma "extremadamente decepcionado" por "los informes sobre cánticos ofensivos contra Sir Bobby Robson por parte de un pequeño número de personas en algunas de las explanadas del Etihad Stadium durante el descanso del partido de la Premier League contra el Brighton".

"El club condena estos cánticos en los términos más enérgicos y pide disculpas sin reservas a la familia y amigos de Sir Bobby, y a todos los seguidores Manchester United", añade en el texto.

El City ya se encuentra trabajando para identificar a los aficionados y "prohibirles" su entrada al estadio.

"Nuestro equipo de seguridad está estudiando las imágenes de seguridad... Seguimos solicitando cualquier información que pueda ayudarnos a identificar a las personas involucradas para que podamos tomar las medidas apropiadas para emitir órdenes de prohibición", zanja el comunicado.

Manchester City fans yesterday mocking Man UTD legend Bobby Charlton after he passed away 🕊️ pic.twitter.com/TwbNT5rxY1