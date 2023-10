El próximo 3 de diciembre el Atlético de Madrid visitará el estadio de Montjuïc para enfrentarse al FC Barcelona en un partido con una gran incógnita tras lo sucedido con Sevilla FC y Real Madrid.

Pepe Castro, presidente del conjunto hispalense, no acudió al palco, al igual que hará Florentino Pérez este sábado.

El primero fue por el 'caso Negreira', mientras que el presidente del Real Madrid no lo hará por el insulto de Miquel Camps a Vinicius este martes.

Sobre su presencia o no en el palco le preguntaron a Enrique Cerezo este jueves en una entrega de premios, pero el presidente del Atlético de Madrid no quiso 'mojarse'.

"Cuando llegue el momento diré y decidiré. Yo no tengo ningún problema ni con el Barcelona ni con ninguno equipo de España", señaló.

Eso sí, Cerezo 'atizó' a Camps por borrar el 'tuit' sin pedir perdón: "Cuando alguien se equivoca y lo borras, no cuesta nada pedir disculpas. Si lo ha quitado es que no le ha gustado. No parecía muy afortunado".