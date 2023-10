Florentino Pérez no estará en el palco de Montjuic este próximo sábado. No acudirá al partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Así lo ha contado José Luis Sánchez, en una exclusiva de 'Jugones' y 'El Chiringuito'.

"Florentino Pérez ha decidido finalmente no viajar a Barcelona y no estar presente en el palco en el Clásico. El tuit del vocal del Barcelona contra Vinicius ha sido el detonante, que ha provocado que el presidente blanco haya decidido no estar en Barcelona", ha contado Sánchez en exclusiva.

El motivo de esta ausencia es el mensaje mandó un portavoz del Barça, Miquel Camps, sobre Vinicius. Un mensaje en el que aseguraba que "se merecía una colleja por payaso".

"No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón. ¿Qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el medio del campo?", escribió Miquel Camps, portavoz de la junta directiva del FC Barcelona.

Por ello, el máximo mandatario del Real Madrid no acompañará a Joan Laporta en el palco este próximo sábado en Montjuic.