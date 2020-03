Una nueva liga que se une a las víctimas que ha provocado el coronavirus en Europa. La Premier League queda suspendida hasta el próximo 3 de abril después de que se haya confirmado que Arteta y Hudson-Odoi han dado positivo por coronavirus.

La decisión ha llevado a través del acuerdo con la Premier, la FA, la EFL y la WSL femenina, según reza el comunicado, con el objetivo de frenar el imparable crecimiento que está teniendo el virus en el viejo continente.

Además, la English Football League también anunció que la Championship, la League One y la League Two, las categorías profesionales del fútbol inglés, también se quedaban en 'stand by' hasta el 3 de abril.