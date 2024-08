Tras hacer oficial el fichaje de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid se encuentra centrado en el plano de salidas con un nombre propio: Joao Félix.

El luso estuvo cedido la pasada temporada en el FC Barcelona y, en principio, no entra en los planes de Diego Pablo Simeone para esta campaña.

Joao está en el mercado y el club que más está pujando por él es el Chelsea. De hecho, tal y como ha podido saber 'Jugones', el conjunto londinense ya ha realizado una oferta formal por el punta.

Los de Maresca quieren pagar 35 millones ahora y otros 30 después, fórmula que no convence al Atleti, que no aceptará menos de 60 'kilos' por el ex del Benfica.

De concretarse la venta de Joao, esta operación desbloquearía la de Conor Gallagher, que hasta hace unos días estaba en Madrid y tuvo que volver a Londres ante la falta de acuerdo entre clubes.