Con Kylian Mbappé como protagonista absoluto del mercado de fichajes en París, Neymar Jr. en apenas una semana dio un giro de 180 grados a su situación en el PSG y se marchó a Arabia Saudí para fichar por el Al-Hilal.

Con un sueldo y unas 'condiciones laborales' totalmente fuera de mercado, a sus 31 años el brasileño abandona el fútbol de élite para recalar en una liga de creciente competitividad y mucho, mucho dinero.

En sus primeras declaraciones al club, Neymar califica su decisión de "desafío": "Estoy muy emocionado de ir a una nueva liga. Tener una nueva experiencia y un nuevo desafío. Obviamente, estoy emocionado de hacer historia en el Al-Hilal. Me motivan los desafíos. Cuando encuentras un desafío como ese, es bueno para tu autoestima, estoy para ayudar a que la Saudi Pro League evolucione cada vez más".

De hecho, parte de ese reto recala en la dimensión que está adquiriendo la liga saudí: "Están cambiando mucho, han hecho muchos fichajes. Van a ser muy competitivo, más con estos fichajes. Espero que la el club puede hacer una gran campaña y conseguir sus objetivos. Creo que la competitividad es importante, por eso vine aquí".

Todo el 'boom' en Arabia, según Neymar, lo provocó Cristiano: "Fue el pionero de todo esto, todos lo llamaban loco, esto y aquello... y hoy se ve que la liga de Arabia Saudí crece cada vez más. Y yo estoy aquí para ayudar a que la liga crezca más y más".

"Estoy feliz de encontrar jugadores de calidad en los otros equipos, eso ilusiona. Cuando me enfrente a Cristiano Ronaldo, Benzema, Firmino, la emoción será aún mayor. Así que estoy muy feliz de unirme a esta liga y estoy seguro de que enfrentarme a ellos será maravilloso", ha añadido el extremo.

"Neymar”: “Excited to write a new chapter of my story" 💙@neymarjr#Neymar_Hilalipic.twitter.com/Q8G1IyV3ML