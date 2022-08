Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes siguen en busca de un nuevo club para el portugués, y así salir de un Manchester United en una situación crítica y que no disputará la Champions League esta temporada. El último club en sonar para el delantero ha sido el Borussia Dortmund, que busca sustituto para Sebastien Haller.

Esos rumores llevaron a los periodistas a preguntar a Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern de Múnich, su opinión al respecto. El alemán, que siempre está dispuesto a dar su opinión, fue muy sincero sobre la posible llegada de Cristiano: "Para ser honestos, no me importa si Cristiano se va al Borussia. Si va allí o no, no tiene relevancia para mí".

"Ya no es el más joven y eso significa que inviertes mucho dinero por un veterano. A muchos les gustaría tenerlo, pero 15 clubes de Alemania no podrían permitirse su sueldo anual. Y no le veo ganando unos 500.000 euros al año. No me lo imagino", añadió el técnico del Bayern.

Pese a estos comentarios, también quiso resaltar que no cuestiona su calidad ni la rentabilidad del fichaje. "Todos saben que es gran jugador, capaz de anotar muchos goles. Y, si lo involucras, venderás muchas camisetas", concluyó.