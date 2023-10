El Inter de Miami ya ha terminado su temporada en la MLS al no clasificarse para los playoffs. Las últimas semanas de Leo Messi, sus primeros en Miami, han estado plagadas de goles y de elogios de sus nuevos compañeros.

Edison Azcona, compañero del ex del FC Barcelona, ha concedido una entrevista a 'Infobae' en la que sobre todo ha sido preguntado por Leo. "Todo el mundo se lleva bien con él. Es muy buena gente, humilde...", cuenta el jugador de 19 años.

Recuerda los regalos que el 10 hizo a toda plantilla: unos auriculares. "Los tengo, sí. Los uso, de hecho. ¿Cómo me llegó? Fue antes de un partido y estaban en cada asiento del vestuario que tenemos antes de llegar al estadio...", desvela.

"Me ha dado consejos futbolísticos cuando he hablado con él. Cuando voy a recibir una pelota, me sugiere una opción para controlarla y elegir una mejor alternativa por encima de otra", detalla sobre sus conversaciones.

Y respecto a los entrenamientos, cuenta Azcona que tiene mucha precaución. "Todos entienden que no vamos a tratar de lastimarlo. Uno trata de defender, pero son un poco más cuidadosos. No lo dejamos jugar en los partidos que jugamos entre nosotros, lo defendemos, pero con precaución. Nadie le entra muy fuerte...", finaliza.