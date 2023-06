Confirmada su salida del París Saint-Germain y con dos ofertas de clubes europeos sobre la mesa, además de la de Arabia Saudí, la prioridad de Leo Messi parece ser volver al FC Barcelona.

El conjunto azulgrana aún está pendiente del 'ok' definitivo de LaLiga para dar luz verde a la viabilidad económica del club de cara al mercado de fichajes, pero en Can Barça no mantienen un 'statu quo'.

En la mañana de este lunes, Jorge Messi, padre y representante de Leo, se ha reunido con Joan Laporta para tratar el retorno del argentino al FC Barcelona.

A su salida de la casa del presidente, el agente ha soltado el 'bombazo': "Messi quiere volver al Barça y me encantaría que volviera. Es una opción".

"Puedo decir que tenemos confianza ya que el movimiento al Barça es seguro una opción. Pronto sabremos el futuro", ha añadido.

Sobre el plan de viabilidad del cuadro blaugrana, Jorge Messi ha afirmado que "supone" que habrán llegado a un acuerdo con LaLiga al respecto.