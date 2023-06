La salida de Messi del PSG era un secreto a voces, y seguro que en Qatar contaban con su marcha teniendo en cuenta el ambiente de tensión que se vivió en el Parque de los Príncipes en los últimos partidos.

Con lo que no contaban los directivos era con el impacto negativos en sus redes sociales. La cuenta oficial del PSG ha registrado una asombrosa bajada de seguidores en las últimas horas. Los números hablan por sí solos: 1,7 millones de usuarios han pulsado 'unfollow' en la cuenta de 'Instagram' del PSG desde que el sábado se despidiera al astro argentino.

Lo curioso es que Messi proporcionó muchos de esos seguidores en su llegada al club en 2021. Habrá que ver cuál es el próximo destino del siete veces balón de oro, porque visto lo visto, ese equipo seguro que registra una subida impactante en sus redes sociales.

"El Paris Saint-Germain quiere agradecer calurosamente al siete veces campeón del Balón de Oro, ganador bajo los colores azul y rojo de una Copa y dos campeonatos nacionales de Francia", destacó el club en sus redes junto a un vídeo con los mejores momentos del argentino.

Leo Messi se despide del PSG con 32 goles y 35 asistencias en 75 partidos con el club parisino. Estos datos 'discretos' para el astro argentino son un éxito para cualquier otro jugador, y esque Messi reúne aspectos que no tienen otros futbolistas.

Aunque no ha ganado la Champions, su marcha ya ha tenido consecuencias en el PSG... el efecto Messi.

Paris Saint-Germain would like to warmly thank the seven-time Ballon d'Or, winner of a Trophée des Champions and two French championship titles wearing the Red & Blue colors.#MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/VrHxb5lCHM