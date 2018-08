Vietto se marcha cedido al Fulham con opción de compra

El Atlético de Madrid ha alcanzado un acuerdo con el Fulham para la cesión de Luciano Vietto.

Después de su llegada al club en la temporada 2015/16, el jugador argentino emprende un nuevo rumbo en su carrera profesional para jugar en la Premier League.

Además, el conjunto inglés cuenta con una opción de compra del jugador argentino.

Vietto llegó al Atlético en el verano de 2015. El jugador argentino ha sumado en el Atlético de Madrid un total del 38 partidos (25 de LaLiga, 7 de champions League y seis de Copa del Rey).

"I’m very happy, really pleased to have signed for the oldest club in the Premier League. I’m excited to start training, to meet all my teammates and, above all, to enjoy the season that starts this Saturday." - @sergiorico25

🧤 #HISTÓRICO pic.twitter.com/LyDDgfagWm