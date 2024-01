Con el "pacto de caballeros" entre Kylian Mbappé y el París Saint-Germain confirmado por ambas partes, queda claro un punto en el que incidió el delantero hace una semana: el PSG nunca saldrá perjudicado por su decisión.

La situación que vive el jugador es muy similar a la de 2021, cuando terminó renovando por el conjunto parisino.

Esta demora en el tiempo es en lo que incide su compatriota Emmanuel Petit para desaconsejarle su marcha a Chamartín.

"El Real Madrid estaba dispuesto a ponerle la alfombra roja a Mbappé con una cantidad enorme de dinero. Estaban dispuestos a hacer saltar la banca por él. Lo que pasó después no es la misma situación ahora. ¿Por qué? Porque probablemente en el Madrid se sintieron traicionados. No sé si eso es correcto o no, pero esta es la situación actualmente", ha explicado en 'talkSPORT.com'.

Además, pone otra carta sobre la mesa, Bellingham: "Es la estrella del Madrid ahora mismo. ¿Crees que puedes tener mini-estrellas que puedan brillar a la vez en el Madrid? ¿Sabes cómo funciona el Madrid? Es muy difícil, hay muchos egos grandes. Encima, el Madrid. Sería otro jugador más en la historia del Madrid".

De venir Mbappé, Petit anticipa problemas en el vestuario madridista: "¿Te imaginas a Bellingham si Mbappé viene al Real Madrid? Tendrían que cambiarle el sueldo. Está libre, y eso significa que recibiría mucho dinero. ¿Sabes cómo funciona el vestuario? Los grandes jugadores quieren ser los que más ganan. Si tienen la sensación de que alguien ha venido 'de la nada', pero gana más que yo... Eso podría ser el principio para echarle al vestuario encima".

"Si va allí tendrá que demostrar que es uno de los mejores jugadores del mundo. No será fácil, porque no es bienvenido de la misma manera que hace 18 meses. Todo ha cambiado desde entonces. Si yo fuera Mbappé me preguntaría: 'Si realmente quisiera ir al Real Madrid, habría ido hace 18 meses, ¿por qué ahora?'. La situación en el Madrid ha cambiado mucho".

De hecho, para Petit, Bellingham es actualmente el mejor jugador del mundo: "Sí, porque estamos hablando del Real Madrid. No estamos hablando del París Saint-Germain. La verdad es que es una estrella. Todo lo que toca se convierte en oro".

"El París Saint-Germain es un gran club, pero no tiene la misma historia que el Madrid. Cuando vas al Madrid o al Barcelona, a ese tipo de clubes, sabes lo que significa. Es como ir al Manchester United, por ejemplo", ha zanjado.