Kylian Mbappé ya es libre para firmar por cualquier club. Su contrato con el Paris Saint-Germain finaliza el próximo 30 de junio. Y Josep Pedrerol dio en la noche de este jueves información exclusiva en 'El Chiringuito'. Y dejó una frase demoledora: "Si Mbappé quiere ganar dinero pronto, el Madrid no es el lugar".

"La sensación que tiene el Madrid es que Mbappé no piensa en el dinero. Mbappé no es sólo Mbappé. Es su entorno, que vela por su futuro y su economía. Y ahí estaría el problema", cuenta Pedrerol.

El Madrid le convencería de otra manera: "Si quiere ser un jugador diferente o el jugador más importante tiene que pasar por el Madrid. Esa es la forma que tiene el Madrid de convencer a Mbappé de que perdonar dinero es ganar en otras cosas".

Además, menciona a David Beckham: "Me dan el ejemplo de Beckham: si no hubiese pasado por el Real Madrid, no habría sido el Beckham que es ahora".