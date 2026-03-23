Lo más viral de 'El Chiringuito': ojo a la reacción de D'Alessandro cuando Petón le da una bufanda del Madrid

Petón entró a plató con una bufanda del conjunto blanco para dársela al argentino, que dejó un momento para la historia del programa.

"Yo siempre estoy en el barco ganador"

Tras la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en un derbi trascendental para el devenir de LaLiga, 'El Chiringuito' estuvo al rojo vivo.

Uno de los momentos más icónicos de la noche y sin duda el más viral fue la entrada de Petón a plató.

El colaborador rojiblanco entró con una bufada del Madrid que le dio a Jorge D'Alessandro, y este, sin medias tintas, la enseñó a cámara.

"Como este programa: ganamos siempre la Champions. Y yo siempre estoy en el barco ganador", afirmó.

Ya analizando el partido, el entrenador se rindió ante el equipo de Arbeloa: "Ha sido un día grande para el Madrid. Ha ganado el derbi, ha habido goles, ha jugado bien, sigue vivo en LaLiga… el Madrid ha recuperado el tren y hay algunos que no se quieren subir".

"La mejora del equipo es imparable. El Madrid ha dado un golpe de autoridad y ganó justamente con 10", añadió.