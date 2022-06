El caso de la renovación de Gavi con el FC Barcelona apuntaba directamente a ser uno de los grandes culebrones de este verano, pero estaba ocurriendo algo inédito en el mundo del fútbol. Durante 'El Chiringuito de Jugones', Darío Montero desveló una sorprendente exclusiva que no deja muy bien parado al presidente del club, Joan Laporta, y al resto de integrantes de la junta directiva.

"Como decíamos, había un lío entre Laporta y todo el entorno de Gavi a la hora de su renovación. Porque en el club, en el Barça, después de una reunión que se mantuvo con los agentes de Gavi, se creía que, al haberse pactado unas cifras, se había enviado la documentación a través de un mail", comenzó el tertuliano.

"Entonces por eso salió Laporta a hablar diciendo que no habían contestado a la propuesta. El caso, ese mail evidentemente no se mandó. El club reconoce el error propio, que el mail no se mandó, y envían al agente de Gavi un mail, pidiéndole disculpas primero y segundo le envían una propuesta de renovación", añadió.

Montero hace referencia a unas declaraciones de Laporta ofrecidas al medio 'L´Esportiu'. "La renovación de Gavi hace mucho tiempo que su representante la tiene sobre la mesa y nosotros no tenemos noticias de que la haya aceptado aún. Están comparando y en algún momento tendrán que decir algo", señaló en aquellos momentos el presidente culé.

"La propuesta nunca fue enviada. Al hacer la revisión de la documentación se dan cuenta lógicamente de que esa propuesta no está enviada", sentenció el tertuliano. La información dejó totalmente boquiabiertos y con cara de incredulidad a todos sus compañeros presentes en el plató de 'El Chiringuito'.