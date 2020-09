Tras seis años goles y títulos, el tercer máximo anotador de la historia del FC Barcelona se ha despedido. Luis Suárez, arropado por Jordi Alba, Gerard Piqué, Leo Messi, Sergi Roberto y Sergio Busquets, ha ofrecido una rueda de prensa telématica el día de su despedida después de anunciarse su fichaje por el Atlético de Madrid.

Con un silencio sepulcral en la sala, Josep María Bartomeu, en primer lugar, le ha agradecido todo el esfuerzo y le ha deseado mucha suerte a "una leyenda del Barça": "Que seas muy feliz dentro y fuera del campo. El Barça es tu casa y la de toda tu familia para siempre. Cuando dejes de jugar al fútbol, me gustaría que tuvieras un partido de homenaje en el Camp Nou. Mucha suerte".

Cuando le ha tocado hablar a Suárez, el uruguayo no pudo contener las lágrimas. "No tengo nada preparado porque esto es todo muy imprevisto", expresó el punta, que afirmó estar "eternamente agradecido al club porque confió en mi sabiendo en las condiciones que venía tras el error que cometí", refiriéndose al altercado que acaeció con Chiellini.

"Tengo que estar orgulloso por todo lo que hice y por llevarme amigos. Eso me deja feliz, despedirme de la gente del club y ver que además de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos", ha apuntado el '9'.

"Me qudo con lo lindo que vivimos: levantar títulos, marcar, jugar al lado de grandes jugadores, jugar al lado del mejor jugador de la historia... Agradecer el apoyo de la afición que me animó hasta el último día. Y agradecer al staff que trabaja día a día con nosotros", ha zanjado 'El Pistolero', que ha asegurado que el club "siempre va a tener un culé más esté donde esté".

Turno de preguntas

Tras las palabras de Josep María Bartomeu y la breve intervención de Luis Suárez, se ha reproducido un vídeo que repasa la trayectoria del ariete uruguayo en el club de la Ciudad Condal, para posteriormente dar paso al turno de preguntas en la rueda de prensa.

Sobre el momento en el que recibió la llamada de Koeman, Suárez aseguró que ya se lo esperaba, pero que quiso seguir entrenando con el equipo hasta arreglar su situación: "El club necesitaba cambios y en este caso es que el entrenador no contaba conmigo. Cuando me lo comunica el entrenador, ya lo me lo esperaba. Yo dije: 'de momento voy a seguir entrenando hasta que tome una decisión'".

"Hay que aceptar cuando el jugador dice que no quiere seguir como cuando el club dice que no cuenta contigo. Hay que aceptarlo, es la realidad del fútbol y hay que aceptarlo", añadió, dejando caer una pincelada sobre a la situación de Messi.

Al preguntarle el porqué de la elección del Atlético de Madrid, 'Lucho' explicó que quería seguir compitiendo al máximo nivel a pesar de tener multitud de ofertas: "Cuando el Barça me dice que no cuenta conmigo, me ponen en el mercado y hubo muchísimas llamadas, pero yo quería ir a un equipo en el que pudiera competir contra el Barcelona y el Real Madrid".