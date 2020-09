Desde que fichase por el Atlético de Madrid en diciembre de 2011, Diego Pablo Simeone ha incorporado hasta 19 delanteros para cubrir un puesto en el que el club siempre se ha caracterizado por tener estrellas de clase mundial. Ahora, tras la salida de Álvaro Morata a la Juventus, los rojiblancos han contratado a Luis Suárez a precio de ganga: traspaso a coste cero más seis millones a pagar en concepto de variables.

El 'Cholo' tratará de recuperar la mejor versión física del punta charrúa, pero la incógnita reside en el estado de su rodilla derecha, epicentro de múltiples lesiones que han lastrado a Suárez en las últimas temporadas. La exigencia del técnico argentino es máxima, de manera que está por ver si el rendimiento del uruguayo se adaptará a lo que pide el entrenador, cuya estancia en el Atleti se ha caracterizado por los constantes vaivenes en la delantera.

En los casi nueve años que ha estado Simeone en el banquillo del Atlético, el club ha desembolsado 461,05 millones en 18 delanteros. Algunos como David Villa (2M€), Antoine Griezmman (30M€) o Ángel Correa (7,5M€) han rendido conforme a lo esperado (o más), han ganado títulos y se han revalorizado. Por su parte, otros como Mario Mandzukic (22M€), Kevin Gameiro (30M€) o Álvaro Morata (7M€+56M€) han pasado sin pena ni gloria por el Metropolitano, dejando en caja cantidades similares a las que desembolsaron por ellos.

Sin embargo, los Jackson Martínez, Alessio Cerci, Luciano Vietto, Diogo Jota o Nikola Kalinic supusieron un gran gasto para el equipo, que no se vio en ningún momento reflejado sobre el verde, yéndose algunos por cantidades irrisorias o con la carta de libertad (el caso de Cerci o Kalinic), mientras que otros como Jackson (42M€), Raúl Jiménez (22M€) o Mandzukic (23,4M€) han llegado a dar beneficios al club con sus posteriores ventas.

Con Suárez, el Atlético de Madrid no hace una apuesta económicamente muy arriesgada, pero sí la hace en el plano deportivo. Junto a Diego Costa y Joao Félix, los tres formarán el tridente que debe firmar el gol rojiblanco. Veremos si, como sucedió con Villa, Suárez renace y se asienta en el once, o si por el contrario, su paso por el Wanda es sin pena ni gloria, como el de muchos otros que no llegaron a formar parte de los planes de Simeone a pesar de que el técnico argentino fuera el precursor de su fichaje.