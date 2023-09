"No voy a dimitir": estas fueron las palabras que repitió por activa y por pasiva y en tono 'in crescendo' Luis Rubiales en la Asamblea extraordinaria celebrada en Las Rozas cinco días después de su beso no consentido a Jenni Hermoso y sus 'tocamientos' en el palco.

16 días después de aquel esperpéntico espectáculo, el ya expresidente de la Federación Española de Fútbol ha anunciado su dimisión a dos bandas.

Por un lado, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales; por el otro, en una entrevista concedida a Piers Morgan en el programa 'Piers Uncensored', en 'Talk TV'.

En ella, Rubiales afirma en primer lugar que deja su puesto: "Quiero mucho a mis hijas y ellas me aman. Somos muy felices y estoy muy orgulloso de ellas, son muy cercanas a mí. Sobre mi dimisión, sí lo voy a hacer, porque no puedo seguir haciendo mi trabajo".

Según el motrileño, toma la decisión por el bienestar de sus familiares; "He hablado con mi padre y mis hijas. No es una pregunta sobre mí, algunos amigos me han dicho que me tengo que enfocar en mi dignidad y continuar en mi vida, porque si no, vas a dañar a la gente que más quieres, el deportes que quieres y todo lo que has construido"

"Cuando alguien no solo piensa en sí mismo, porque he tenido que soportar mucho estas semanas, no es una cuestión solo sobre mí, afecta a terceras personas y esto es lo más inteligente y lo que tengo que hacer", añade Rubiales en una parte de una entrevista que verá la luz al completo esta semana.