El llamativo mensaje de Vinícius tras la victoria del Madrid frente al Valencia

El brasileño no jugó por sanción pero dejó un sorprendente mensaje en sus redes sociales después de que los blancos conquistaran Mestalla.

"Pegamos!!!", exclamó Vinicius por redes junto a un 'emoticono' de risa después de que el Real Madrid certificara su triunfo ante el Valencia. El brasileño no pudo jugar por acumulación de tarjetas pero estuvo muy pendiente de un partido en el que suele ser uno de los grandes protagonistas.

Más allá de eso, los blancos sigue la estela del Barça. Victoria del cuadro merengue en Mestalla en un partido en el que pasó poca cosa. Mucha intensidad por parte de ambos equipos pero pocas ideas a la hora de generar ocasiones en área rival. Aún así, los blancos suman otros tres puntos.

Un nuevo triunfo que supone la continuidad del pleno de victorias en Liga desde que Arbeloa dirige al club blanco. Son cuatro de cuatro, ocho goles a favor y solo uno en contra. A pesar de que las sensaciones de juego no son las mejores, el Madrid sigue cumpliendo en Liga.

Los últimos Valencia-Real Madrid habían sido duelos de mucha intensidad y tensión. Cabe recordar que los 'chés' conquistaron el Bernabéu la temporada pasada con un gol del exmadridista Hugo Duro en el descuento.

Esta vez fue al revés, el Madrid, a pesar de la intensidad valencianista, dominó el encuentro. Los blancos no generaron excesivas ocasiones pero les bastó con lo poco que originaron Álvaro Carreras y Kylian Mbappé. El lateral ferrolano abrió el marcador con una jugada individual.

Sorteó defensores 'chés', con ayuda de algún rechace, y definió ante Dimitrievski. Mbappé sentenciaría en el descuento. Remato a placer un centro de Brahim y no faltó a su cita con el gol a pesar de no haber firmado su mejor partido. Son 23 goles ya del 'pichichi' de La Liga.

El Valencia puso mucho más corazón que cabeza. Los locales mantuvieron una gran intensidad durante todo el encuentro pero les costó mucho generar ocasiones. La mejor, un remate al palo de Lucas Beltrán (el mejor del Valencia).

Tras la victoria en Mestalla, el Madrid vuelve a estar a un punto del Barça. Los blancos recibirán a la Real Sociedad el próximo sábado en el Bernabéu antes de afrontar la eliminatoria de Champions ante el Benfica.

El Valencia sigue en crisis. Mestalla no ha podido contener su enfado y ha dejado una contundente 'pañolada' tras la derrota ante el Madrid. Los de Corberán están solo un punto por encima del descenso y la situación en el cuadro 'ché' comienza a parecer insostenible.