Villa Park ha vivido un día histórico. Histórico para lo bueno, para el Aston Villa, y para lo malo, para un Liverpool que salió vapuleado de su visita a Birmingham. El equipo de Jurgen Klopp perdió por, ojo, 7-2 en una derrota que puede hacer muchísimo daño al conjunto 'red' justo antes de recibir al Everton en el derbi.

Y es que en el minuto 4 ya perdían. Perdían gracias a un gol de Ollie Watkins que se ha dado a conocer al mundo entero. El delantero 'villano' anotó un hat trick... en menos de 40 minutos. Ahí ya iban 4-1, y es que Adrián San Miguel no paró jamás de recoger balones de su portería.

El tanto de Salah en el 33', que fue el 2-1, resultó un simple espejismo. A los locales les salía absolutamente todo, y los de Klopp vivían una pesadilla en cada minuto. Todo era un infierno. Al descanso, la goleada era prácticamente insalvable.

Pero con el Liverpool, quién sabe. Sí, podía haber pasado... pero no. De hecho no solo no hubo remontada sino que si Watkins le pasó el relevo a Jack Grealish. Dos goles marcó en apenas once minutos para poner el 7-2. Salah ni celebró su segundo tanto de la noche.

Desde que la competición en Inglaterra se denomina 'Premier League', que fue en la temporada 1992-93, esta es la peor derrota del Liverpool. La última, similar, data de 1963 cuando los 'reds' perdieron ante el Tottenham por, también, 7-2.

El Aston Villa, tras una temporada de aclimatación en su vuelta a la Premier League, es actualmente el segundo clasificado tras el Everton, líder.

Precisamente los 'toffes' serán el próximo rival de un Liverpool que ha sufrido una de sus mayores derrotas en la historia del fútbol en las islas británicas.

