James Rodríguez se ha quedado fuera de los partidos que Colombia jugará ante Perú y Argentina el 3 y el 8 de junio, en preparación para la próxima Copa América. Su seleccionador, Reinaldo Rueda, ha preferido no convocarle y el cafetero, tras esto, ha compartido un comunicado en Twitter.

En él, se muestra muy "decepcionado" con la decisión del técnico del combinado sudamericano.

"Con sorpresa, recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestándose no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Ya realicé dicha recuperación, y por ello sacrifiqué mucho", dice James.

El cafetero se veía óptimo para estar en la Copa América: "Los tiempos me sugieren tener precaución en la fecha 7 pero no en la 8 y por supuesto me permitirán estar en la Copa América".

"No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor. Por la camiseta de Colombia me he dejado siempre la vida", cuenta.

Lo cierto es que la Federación Colombiana de Fútbol ha asegurado que James no está en "nivel óptimo de competencia". Por ello, en su lugar han llamado a Edwin Cardona, de Boca Juniors.

James está desde hace varios días en Colombia, después de acabar una gran primera temporada con el Everton. En su haber, 26 partidos, seis goles y ocho asistencias.

Sin embargo, el curso se lo han lastrado ciertas lesiones y, por ello, bajones físicos.