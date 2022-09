Nueve goles en cinco partidos. Dos hat tricks consecutivos. Esos son los números de Erling Haaland en sus primeros compases como futbolista del Manchester City. Una auténtica bestia que podría alcanzar números de récord en una liga tan potente como es la Premier League.

Así lo cree Michael Owen, leyenda del fútbol inglés: "Este tipo va a romper cada registro goleador que existe".

"Es demasiado grande, demasiado rápido y define a la perfección delante de la portería. Y juega en un equipo que genera docenas de ocasiones. Todo lo que necesita es evitar lesiones", dice Owen.

Ante el Nottingham Forest, Haaland marcó tres goles en apenas 38 minutos. Es su segundo triplete en pocos días y en Inglaterra alucinan con la capacidad goleadora del exdelantero del Borussia Dortmund.

A quien ya parece no sorprenderle es a Pep Guardiola, técnico del cuaro inglés: "Sé que marcar le hace feliz, pero creo que lo que quiere es ganar. Si puede batir récords pero nosotros no ganamos, estoy seguro de que no estaría contento".

"Tiene un talento especial, un olfato de gol increíble. No había entrado en contacto con la pelota... ¡pero ha marcado con su primer toque!", dice el entrenador del Manchester City.

Su físico es uno de sus puntos a destacar: "Es fuerte en muchos aspectos, pero lo que más sobresale es su olfato de gol. Los huele. Su definición es muy buena, y su ética de trabajo también es fantástica. Estamos encantados por todo lo que está haciendo".

Haaland ya es la sensación del City y de la Premier League en estas primeras semanas de competición. ¿Cuál es su tope?, ¿cuántos goles será capaz de marcar en el fútbol inglés? De momento, nueve en cinco partidos. Casi nada.