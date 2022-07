Robert Lewandowski será presentado como futbolista del Barcelona en la tarde de este miércoles. El polaco no debutó en la goleada ante Inter Miami, pero sí entrenó en la previa del encuentro.

En una entrevista a 'Bild' ha vuelto a incidir en que este era su sueño: "Suena repetitivo, pero no quería ponerme ante al espejo dentro de diez años y decirme a mí mismo que no saqué todo de mi carrera, que no fui capaz de cumplir este sueño de la liga española".

"En mi cabeza estaba que este paso era el correcto, exactamente ahora", dice el que ha sido delantero del Bayern Munich durante los últimos años.

No cree el polaco que su exequipo vaya a tener problemas para sobrevivir sin él: "Pueden manejarlo muy bien, incluso sin un sustituto para mí".

"Los jugadores tendrán más responsabilidad a la hora de marcar goles y podrán crecer en ese papel, marcarán más goles", afirma el goleador.

Lewandowski llega al Barcelona en un traspaso que se ha cerrado en 45 millones de euros fijos más cinco en variables. Firma por cuatro temporadas, con una cláusula de 500 millones de euros.

El ariete podría estrenarse con su nueva camiseta en el partido ante el Real Madrid de Las Vegas de este fin de semana, aunque todavía no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Xavi Hernández ya tiene a su ansiado goleador.