Robert Lewandowski está pasando seguramente su peor momento como futbolista desde que aterrizó en el Fútbol Club Barcelona. El ariete polaco ha dejado de ser la máquina de hacer goles que le convirtió en máximo goleador de la liga española la temporada pasada.

Su rendimiento, al igual que el del Barça estas primeras jornadas de campeonato, ha sido un tanto discreto. Lewandowski consiguió ante el Villarreal su primer gol en la 'Liga EA Sports' este curso pero tuvo opciones de convertir alguno más.

El Barcelona necesita que vuelva a ser ese jugador diferencial y el ex del Borussia Dortmund es consciente de ello. En una entrevista al medio 'Eleven Sports Polonia', Lewandowski ha hablado de sus actuaciones.

"Me doy cuenta de que a veces, si estoy entre dos centrales, es más fácil para los defensas. En muchos partidos no tengo muchas oportunidades de marcar. En los dos últimos partidos no tuve muchas oportunidades, no recibí muchos balones, así que a veces tuve que crear mis ocasiones", ha explicado.

El delantero ha analizado el juego ofensivo del Barcelona, y cree que deberían jugar con más delanteros: "Somos el Barça y se espera que no sólo ganemos, sino que juguemos un buen fútbol ofensivo. Últimamente eso no ha sido como debería ser, así que hemos estado luchando para crear más ocasiones en los partidos...".

"Cuando vemos entrar a Ferran o Ansu, dos jugadores que van hacia adelante, creamos más ocasiones. A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque, no tengo apoyo... así que busco la mejor solución para el equipo", ha añadido el internacional con Polonia.

Robert Lewandowski no está pasando por su mejor momento desde que es jugador del Barcelona. Su comienzo de temporada no ha sido ni mucho menos como el de la pasada. Sin embargo, con las lesiones de Pedri González y Ronald Araújo, el Barça se encomienda a los goles y al liderazgo de su delantero referencia para presentar su candidatura a los títulos de este año.