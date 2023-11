Leo Messi volverá a Barcelona. Pero no, no como jugador, sino como 'ciudadano'. Como persona, con su familia, cuando ponga punto y final a su carrera en el fútbol. El argentino, que se sinceró como pocas veces en 'France Football', confirmó eso sí que cuando dejó el PSG tuvo la opción de ponerse de nuevo la camiseta azulgrana.

Y es que retirarse con dicha elástica es, según dice, lo que "había soñado". Pero...

Pero no pudo ser: "Podría haber vuelto al Barça cuando salí del PSG, pero no se dio".

"Mi primer pensamiento siempre fue volver al Barça, a casa. Para jugar allí y retirarme como soñé. No fue posible", dice.

Ahora ya no se lo plantea, tras firmar por el Inter de Miami de la MLS: "He dado un paso adelante al venir aquí a jugar en Estados Unidos. No creo que vuelva a jugar en Europa. Extrañaré la Champions y LaLiga, esos partidos con sabor especial".

"Pero no estoy ni frustrado ni siento frustración. Lo disfruté tanto como pude", cuenta.

Lo que sí confirma es que regresará a Barcelona: "Es nuestra casa. Ahí tenemos a nuestros amigos, nuestras costumbres... Una vez terminada mi carrera volveremos".