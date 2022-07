Tras activar la segunda palanca y anunciar los fichajes de Franck Kessié y Andreas Christensen, el FC Barcelona se encuentra inmerso en poder activar la segunda para poder inscribir a ambos jugadores y poder ejecutar el 'ataque' definitivo sobre otros objetivos como Lewandowski o Raphinha.

Durante la presentación del ex del Milan, Joan Laporta, presidente azulgrana, ha analizado la situación del club: "Primero hay que activar la segunda palanca que no será fácil. Estamos trabajando en ello. Cuando lo hagamos estaremos en el 1/1 y traeremos lo que nos pida el entrenador. No puedo decir cuántos porque sería lanzar un mensaje al mercado que no conviene. Ya tenemos gestiones hechas para ejecutarlas cuando llegue el momento".

El saneamiento de las arcas pasa, entre otros temas, por la salida de Frenkie de Jong para poder hacer caja y hacer frente a nuevas incorporaciones.

Sobre el neerlandés, Laporta ha sido tajante: "Es jugador del Barça. Y salvo que tengamos el interés de vender en un futuro, es jugador del Barça. Nosotros no queremos venderle. Sabemos que tiene ofertas. Ahora no queremos vender, pero podría interesarnos".

Otro que podría abandonar la disciplina azulgrana es Ousmane Dembélé, que actualmente es agente libre tras no renovar su contrato. Para Laporta, "no hay fecha decidida" para la resolución del caso.

"Estamos en una situación de incertidumbre porque trabajamos para fichar y ahora no podemos fichar. Trabajamos hablando con jugadores que nos interesan para que nos esperen hasta que podamos fichar. Dembélé tiene una oferta, han contestado y seguimos hablando. Y estamos dispuesto a seguir hablando hasta que nos interese. Si no acepta nuestra propuesta no podrá ser. Él tiene que aceptarla porque si no no hay interés por nuestra parte. Tenemos que adecuar las fichas a la escala salarial que hemos marcado para no haya desequilibrios. Prisa no tenemos en el mercado, pero sabemos que no podemos dejar pasar mucho tiempo porque a lo mejor los jugadores que nos interesan dejan de esperar", ha explicado.

Ante el aluvión de preguntas sobre el mercado, al presidente le ha tocado responder sobre uno de los rumores que más polémica ha desatado en las últimas horas: el posible fichaje de Cristiano Ronaldo.

"¿Descartar a Cristiano Ronaldo? Tuve una cena con Mendes. Vinieron por temas de mercado. Hablamos de todo, pero no concretaré si hablamos de uno o de otro. Siempre es interesante hablar con él para saber cómo está el mercado", ha zanjado Laporta sin cerrar al portugués.